شكرا لقرائتكم خبر عن ايه إم دي وسط توقعات إيجابية – تحليل – 01-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك السهم بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير ، وسط تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وقد استند السهم بتداولاته الأخيرة لمستوى الدعم 26.80 ، كمحاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 26.80 ، ليستهدف مستوى المقاومة 29.94 استعداداً لمهاجمته . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ايه إم دي وسط توقعات إيجابية – تحليل – 01-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.