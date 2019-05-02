شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 01-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول بذلك التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 136.26 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 145.35 استعداداً لمهاجمته .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد