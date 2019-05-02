شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يشكل بعض التذبذب الصاعد– تحليل -1-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس بتشكيل بعض الموجات الصاعدة محاولا بذلك الصمود فوق دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 2.8700 تقريبا, نتوقع باستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي تجاوز السعر للحاجز المستقر عند 2.9300 بهدف الوصول للمحطة الإيجابية التالية والمتمثلة بمستوى 2.9800 خلال الفترة القريبة والمتوسطة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8700 و 2.9300 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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