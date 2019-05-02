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شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى سعر البلاتين– تحليل - 1-5-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر البلاتين أي ساكن حتى تداولات هذا الصباح باستقراره المتكرر بقرب الدعم المحوري المتمركز عند 862.00, نتوقع باستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي نظرا لتذبذبه ضمن مستوى تشبع الشراء وبثبات الدعم الحالي بدأ تشكيل السعر لتداولات صاعدة جديدة ليستهدف بذلك مستوى 955.00 وصولا للحاجز النفسي المستقر عند 1000.00.
لابد من التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي فإن ذلك سيؤكد استعادته للميل الهابط من جديد نظرا لاستقراره ضمن محاور القناة الهابطة والموضحة بالرسم المرفق, ليزيد ذلك من فرص تكبده للعديد من الخسائر بانجذابه نحو 825.00 و775.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 870.00 و 925.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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