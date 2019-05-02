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شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبني مستوى دعم إضافي- تحليل - 1-5-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولاته الأخيرة دعم إضافي عند مستوى 143.75 ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم السلبي وليبدأ بالارتداد الصاعد باستقراره حاليا عند 145.45, بالرغم من تمركز السعر ضمن محاور القناة الهابطة, إلا أن استمرار ثبات الدعم الإضافي يدعونا لترجيح المزيد من الارتداد الصاعد والذي قد يستهدف بدوره مستوى 146.30 وصولا للمقاومة الرئيسية الممتدة نحو 147.70.
لاستعادة المحاولات السلبية, يتطلب من السعر الهبوط دون مستوى 143.75 وتقديمه لإغلاق سلبي دونه ليزيد من فرص استهدافه للمستويات السلبية الرئيسية والتي تتمركز حاليا عند 142.10 و 140.40 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 144.75 و 146.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت
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