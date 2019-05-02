شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيم التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل منذ بداية العام، بإجمالى قيمة تداول بلغت 25.268 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.8%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 14.873 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.3%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 14.480 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 7.721 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.8%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 7.346 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.6%.

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وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 6.435 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4%، بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 5.967 مليار جنيه بنسبة 3.7%، وحل فى المركز الثامن شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 5.514 مليار جنيه بنسبة 3.4%.

وحل فى المركزين التاسع والعاشر شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، اتش سى لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 5.463 مليار جنيه، و 4.701 مليار جنيه، بنسبة 3.4%، 2.9% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.