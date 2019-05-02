شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أسواق للمعلومات: 1.4 مليار جنيه خسائر الدواجن خلال 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الربع الأول من عام 2019، خسائر فادحة بقطاع الدواجن، وذلك نتيجة 4 أسباب وهى؛ أولا فساد الأمصال والأدوية البيطرية الخاصة بتحصين الدواجن وخلوها من المادة الفعالة، ثانيا ضعف دور الرقابة من جانب هيئة الطب البيطرى، ثالثا عدم إمكانية اتخاذ بعض المزارع لطرق الأمن والأمان الحيوى، رابعاً ظروف الطقس البارد خلال فصل الشتاء، بحسب تقرير لشركة أسواق للمعلومات والأسواق الدولية.

وسببت العوامل السابقة، فى هلاك كميات كبيرة من الدواجن حيث وصلت نسبة النفوق فى بعض المزارع إلى 100% والبعض الأخر تراوح بين 70:40% من إجمالى الدورة، وهذا يعنى أن إجمالى الخسائر بلغت نحو 40% من الإنتاج الداجنى خلال الربع الأول من العام الحالى بالسوق المصرى أى ما يعادل 144 مليون طائر على الأقل وبهذا فقد تم خسارة نحو 1.4 مليار جنيه نتيجة لفساد الأمصال البيطرية.

وخرج الكثير من المربيين من السوق نتيجة لذلك وهو ما أدى الى ارتفاع أسعار الدواجن حيث وصل سعر كيلو اللحم الأبيض فى بعض الأحيان الى 30 جنيه بالإضافة الى ضعف الطلب على الأعلاف وتزايد حالة الركود وهو ما أدى الى إنخفاض أسعار العلف بشكل عام فبعد أن بلغ سعر علف (بادى تسمين) بداية العام 6950 تراجع الى6700 جنيه للطن.

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ومن ناحية أخرى أكدت شركة أسواق، أن السوق شهد دخول استثمارات جديدة من حيث إنشاء مصانع أعلاف خاصة جديدة بالإضافة الى توقيع وزارة الزراعة أربعة عقود جديدة مع منتجى الدواجن لإنشاء خمسة مشاريع جديدة بإجمالى استثمار يصل إلى 1.47 مليار جنيه وستنتج هذه المشاريع سنويًا 62 مليون من دجاج التسمين و4.2 مليون دجاج أمهات، و100 الف جدود دواجن و30 مليون من بيض المائدة وسوف تتيح حوالى 2000 وظيفة جديدة، لذلك فمن المتوقع أن ينمو استهلاك أعلاف الدواجن خلال الفترة القادمة بنسبة تتراوح من 3:2%، وهو ما يؤثر بالنفع على تجارة خامات الأعلاف حيث يدخل فى صناعة علف الدواجن نحو (70% من الذرة الصفراء - 19.5% كسب صويا - 3.5% نخالة – بالإضافة الى المعادن و الفيتامينات).