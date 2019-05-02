شكرا لقرائتكم 10 في المئة تراجع السيولة المتداولة في بورصة "الكويت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 12 ساعة في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 18:11

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الأربعاء)، تراجعاً في معدلات الاداء، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة 10 في المئة الى 17.2 مليون دينار في مقابل 19 مليونا لليوم السابق بينما هبطت الكمية المتداولة 7 في المئة الى 79 مليون سهم في مقابل 84 مليوناً، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 4974 صفقة في مقابل 4038 صفقة بنسبة 23 في المئة.



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صاحب ذلك تراجعاً في مؤشر السوق الاول بلغ 0.06 في المئة تعادل 4 نقاط الى 6044 نقطة في مقابل 6047 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيس 0.39 في المئة تعادل 19 نقطة الى 4848 نقطة في مقابل 4829 نقطة لليوم السابق، وصعد مؤشر السوق العام 0.07 في المئة الى 5634 نقطة.

وبالنظر الى أبزر الأسهم، نجد تصدر سهم «المباني» الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 3.20 في المئة، وصولاً إلى 645 فلس، من تداول 2.92 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.86 مليون دينار.

وسجل سهم «ميزان» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 1.96 في المئة، هبوطا إلى 500 فلس، من تداول 91 ألف سهم، قيمتها 46 ألف دينار، نُفذت من خلال 24 صفقة.

وحقق سهم «وطني» أكبر سيولة متداولة بلغت 3.46 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 0.32 في المئة الى 927 فلس، من تداول 3.74 مليون سهم جاءت من خلال 998 صفقة.