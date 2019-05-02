شكرا لقرائتكم محادثات تجارية "مثمرة" بين الصين وأميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 18:08

بكين - رويترز - قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن الصين والولايات المتحدة أجرتا محادثات تجارية "مثمرة" في بكين اليوم الأربعاء، وستواصلان المناقشات في واشنطن الأسبوع المقبل، مع سعي البلدين إلى إنهاء حربهما التجارية.



وأجرى منوتشين، إلى جانب الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، مناقشات على مدار اليوم قبل أن يتوجه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لعقد جولة أخرى من المحادثات قد تشكل المرحلة النهائية من المفاوضات.

وقال منوتشين في تغريدة على "تويتر": "اختتمت أنا والسفير لايتهايزر اجتماعات مثمرة مع نائب رئيس الوزراء الصيني، وسنواصل محادثاتنا في واشنطن العاصمة الأسبوع المقبل"، من دون أن يكشف عن أي تفاصيل.

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وظهر المسؤولون الثلاثة أمام الكاميرات في ختام محادثاتهما في إحدى دور الضيافة الرسمية في بكين وهم يتبادلون أطراف الحديث في جو من الود، لكنهم لم يدلوا بأي تعليقات للصحافيين.

وكان منوتشين قال للصحفيين في الفندق المقيم به في بكين في وقت سابق اليوم حين سئل عما إذا كان التقى مع ليو أمس الثلثاء، فقال: "نعم. عقدنا عشاء عمل. أشكركم".

وأشارت بكين وواشنطن إلى إحراز تقدم في قضايا، بينها الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا، للمساعدة في إنهاء النزاع الذي تبادل فيه الطرفان فرض رسوم جمركية كلفت كل منهما بلايين الدولارات وعطّلت سلاسل الإمداد وهزت أسواق المال.

وأقر المسؤولون الصينيون بأهمية آلية التنفيذ، لكنهم يقولون إنها يجب أن تسري في الاتجاهين، لا أن تضع قيوداً على الصين وحدها.