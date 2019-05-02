شكرا لقرائتكم تراجع أسعار 50 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 13 ساعة في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 18:10

حققت بورصة قطر تراجعا في معدلات الاداء خلال تعاملاتها في جلسة اليوم (الاربعاء)، مقارنة في الجلسة السابقة، فيما أنهت 50 في المئة من الأسهم القطرية التعاملات على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 22 شركة من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة أخرى، واستقرت أسهم 5 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 583 بليون ريال بخسارة 676 مليون ريال نستبها 0.17 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 9 في المئة الى 195 مليون ريال في مقابل 215 مليونا وصعدت الكمية المتداولة 10 في المئة الى 12.5 مليون سهم، في مقابل 11.4 مليون، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة 13 في المئة الى 4986 صفقة في مقابل 5706 صفقات.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع 0.23 في المئة ما يعادل 23 نقطة الى 10400 نقطة في مقابل 10377 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 0.98 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 6 قطاعات من البورصة، تصدرها مؤشر العقارات بخسارة 1.16 في المئة الى 1884 نقطة ، تلاه مؤشر الخدمات الخاسر 0.12 في المئة الى 7773 نقطة، ثم مؤشر جميع الاسهم بخسارة نسبتها 0.09 في المئة.

وسجل مؤشر المصارف رابع أكبر خسارة نسبتها 0.04 في المئة، تلاه مؤشر النقل بنسبة تراجع 0.01 في المئة، بينما ارتفع مؤشر التأمين 1.76 في المئة، تلاه مؤشر ﻣﺅﺷﺭ ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ بزيادة 0.24 في المئة.