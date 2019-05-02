«أبوظبي للجودة» يتحقق من كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، عن تطبيق المرحلة الرابعة للتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً والتي تستهدف المنتجات الكيماوية والإنشائية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين قطاع خدمات المستهلكين والأسواق وقطاع المختبر المركزي ممثلاً بمختبر مواد البناء، وذلك بهدف التحقق من كمية المنتج للعبوات المعبأة مسبقاً لدى المصانع والموردين في أبوظبي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الذي بدأ فعلياً في عام 2013 من خلال قطاع خدمات المستهلكين والأسواق - إدارة المقاييس القانونية، بتفعيل الرقابة المترولوجية القانونية على العبوات المعبأة مسبقاً والمتداولة في أسواق الإمارة من خلال التحقق من صحة كمية المنتج، سعياً منه للحفاظ على حقوق المستهلكين والمصنعين أو الموزعين أو المستورد ، والمجتمع بشكل عام، والاقتصاد بشكل خاص.

وقال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في المجلس: «بدأ قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين تطبيق المرحلة الرابعة من مراحل التحقق من العبوات المعبأة مسبقاً وتشمل التحقق من المنتجات الكيماوية والإنشائية، استكمالاً لخطط القطاع للتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً بكافة أنواعها تطبيقاً للائحة الفنية الخاصة بالتحقق من كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً رقم (3 لسنة 2016)، والتي تستهدف منتجات المصانع المحلية الغذائية والمنتجات المستوردة أو الموجودة لدى كبار الموردين ».