578 مليوناً أرباح «أدنوك للتوزيع» بنمو 6٫6٪

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ارتفعت صافي أرباح شركة أدنوك للتوزيع خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 578 مليون درهم. وارتفعت الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (دون مكاسب المخزونات) خلال الربع الأول من العام 2019، محققة نمواً بنسبة 16.5% لتبلغ 733 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت التدفقات المالية الحرة (الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مطروحاً منها النفقات الرأسمالية) ارتفاعاً بنسبة 24.9% على أساس سنوي لتصل إلى 687 مليون درهم.

واصلت ربحية الشركة تسجيل نتائج جيدة حيث وصل هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 15.4% مقابل 13.6% في الربع الأول من عام 2018.

وارتفعت ربحية السهم التي سجلتها أدنوك للتوزيع في الربع الأول من عام 2019 بنسبة 6.6% على أساس سنوي لتصل إلى 0.046 درهم، كما ارتفعت 29.6% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. علاوة على ذلك، واصلت أدنوك للتوزيع الحفاظ على نسبة منخفضة من معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بمعدل 0.35x في 31 مارس 2019. وزاد عدد محطات بيع الوقود في شبكة شركة أدنوك للتوزيع بدولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2019 ليصل إلى 379 محطة، مع إضافة ثلاث محطات جديدة خلال الربع الأول من عام 2019. وارتفع عدد متاجر التجزئة إلى 252 متجراً، بما في ذلك 14 متجر «جيان» للخدمة السريعة كما في 31 مارس 2019. وارتفع إجمالي الأرباح غير النفطية للربع الأول من عام 2019 بنسبة 9.2٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2018، حيث ساهم برنامج الشركة لإعادة تنشيط متاجر التجزئة في تعزيز تجربة التسوّق وكذلك في تحسين الهوامش الكلّية وزيادة في متوسّط حجم سلّة المشتريات بنسبة 13.2% خلال الربع الأول من العام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال المهندس سعيد الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة: حققنا انطلاقة قوية في السنة المالية 2019، بفضل تركيزنا المستمر على العملاء ومرونة نموذج أعمالنا. حيث تؤكد النتائج المعلن عنها للربع الأول من العام 2019 طموحنا المتمثل في الحفاظ على أداء مالي قوي من خلال تفوق الأداء التشغيلي ومستوى خدمة العملاء الممتاز. لقد أثبتت شركة أدنوك للتوزيع مجدداً قدرتها على تحقيق نموّ مربح وطويل الأجل، مدفوعاً بعروض أوسع من المنتجات والخدمات، وتقديم تجربة معززة ومستوى أفضل من الخدمة، مع مواصلتنا التركيز على مسيرتنا. ولا شك في أننا على الطريق نحو جعل أدنوك للتوزيع شركة عالمية المستوى لبيع الوقود بالتجزئة على مستوى الدولة والعالم.