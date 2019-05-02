شكرا لقرائتكم خبر عن 66 ألف روبوت علاقات عامة عام 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتيح التقنيات المتطورة مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الفرصة لإجراء تحول كبير في قطاع الضيافة والسفر في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن يتعين على الشركات العاملة في هذا القطاع أن تحقق التوازن الصحيح بين تلك التقنيات المتطورة واللمسة البشرية.
وتلعب بعض التقنيات الحديثة على غرار الواقع الافتراضي (VR) وروبوتات المساعدة وروبوتات الدردشة الذكية «شات بوت» التي تعمل وفق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتي بدأت تدخل تدريجياً في هذه الصناعة دوراً كبيراً في تحسين تجارب العملاء وجعلها أكثر سلاسة. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تصل المبيعات العالمية لروبوتات العلاقات العامة إلى 66,000 روبوت بحلول عام 2020، بينما من المنتظر أن تصل قيمة تطبيقات «تكنولوجيا البيكون» في قطاع الضيافة إلى 72 مليار دولار بحلول عام 2026.
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