«وول ستريت» منتعشة بدعم من مكاسب «أبل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت «وول ستريت» ارتفاعاً جماعياً في بداية تعاملات جلسة أمس، وبدت قوى السوق أكثر تفاؤلاً بعد نتائج فصلية جيدة لشركة «أبل»، فضلاً عن الأجواء الودية التي سادت محادثات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع ستاندرد آند بورز بمقدار 6.50 نقطة، أو 0.22% إلى 2952.33 نقطة، ليصل إلى مستوى جديد له مدعوماً بمكاسب قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع بنسبة 1%، مسجلاً بذلك أفضل بداية له منذ عام 1987. وحقق مؤشر ناسداك مكاسب جيدة مرتفعاً بنسبة 0.5%. كما ارتفع مؤشر داو جونز 41 نقطة.

وارتفعت أسهم شركة «أبل» بنسبة 4.5 % بعد أن فاقت أرباحها وإيراداتها للربع السابق التوقعات. وكانت الشركة أعلنت عن نتائجها للربع الأول، حيث بلغ صافي أرباح السهم الواحد 2.46 دولار، مقارنة مع متوسط تقديرات المحللين بأن يبلغ 2.36.

وحققت كل من شركتي «إيه إم دي»، و«موندليز» مكاسب بواقع 5% و 2.9% توالياً، بعد نشر نتائج أفضل من المتوقع.

ويبدو واضحاً أن موسم نتائج الشركات كان إيجابياً بعد أن سجلت أكثر من 75% من هذه الشركات مكاسب فاقت التوقعات، وفقاً لبيانات «فاكت ست».

وفي القارة العجوز، ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.3% في بداية التعاملات لكنه عاد وانخفض بنسبة 0.1%، فيما كانت الأسواق الأوروبية الرئيسية الأخرى مغلقة، أمس، بسبب عطلة عيد العمال.