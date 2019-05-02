شكرا لقرائتكم خبر عن منح عقد بـ 712 مليوناً على طريق العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت هيئة طرق ومواصلات دبي شركة «جونال»، آخر عقد إنشاءات ضمن مشروع تطوير طريق دبي - العين بقيمة 712 مليون درهم.

وذكرت «ميد» أن «جونال» كانت تقدمت بأدنى العروض في مناقصة العقد التي جرت في يناير/‏‏ كانون الثاني الماضي. وجاء العرض أدنى 1.5% من العرض التالي لشركة «دي بي بي كونتراكتنج». يذكر أن شركة «وايد آدمز» تنفذ قسماً آخر من الطريق بموجب العقد الذي حصلت عليه في 2017.

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