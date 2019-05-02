شكرا لقرائتكم خبر عن 40 % حد تملك الأجانب في البنك الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية تغيير نسب تملك أسهم «بنك أبوظبي التجاري» بحيث يجب ألا تقل نسبة مشاركة المواطنين في أي وقت عن 60% من رأس المال، ليبقى حد تملك الأجانب غير الإماراتيين في المجموعة عند 40%.

وأتم السوق أمس عملية دمج أسهم بنكي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» في نظام المقاصة عبر إصدار 0.5966 سهم جديد لبنك أبوظبي التجاري لكل سهم من الاتحاد الوطني لمالكي أسهم الأخير، كما أغلق جلسة الثلاثاء الماضي.

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