إفصاحات وأخبار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **تعقد شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، اجتماع مجلس إدارة في 5 مايو/ أيار الجاري، لمناقشة الميزانية التقديرية لعام 2019، وأداء الربع الأول من العام نفسه، وصلاحيات التوقيع للبنوك.

**تقرر تأجيل اجتماع مجلس إدارة شركة «أسمنت رأس الخيمة» إلى 9 مايو/ أيار الجاري لعدم اكتمال النصاب.

**يجتمع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، في 8 مايو/ أيار الجاري لمراجعة النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري.

**التقى صقر ناصر الريسي، سفير الدولة لدى دولة الكويت علي الغانم، رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة الاقتصادية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

**نظم مركز دبي للأمن الإلكتروني مؤخراً، بالتعاون مع شركة «كوم أي للتكنولوجيا» مؤتمراً في مجال تكنولوجيا الأمن الإلكتروني تحت اسم «OPCDE» حضره أكثر من 200 مندوب من الباحثين والخبراء والمتخصصين في مجال الأمن الإلكتروني والحماية الرقمية، ضمن توجهات المركز للحد من المخاطر التي تحيط بأمن المعلومات والوقاية من الهجمات الإلكترونية المتنامية على نطاق الشرق الأوسط.

**سجلت بورصة دبي للذهب والسلع أفضل أداء لشهر إبريل/ نيسان منذ تأسيسها، حيث بلغ إجمالي حجم العقود المتداولة 1,69 مليون عقد بقيمة 32.29 مليار دولار. وجاء هذا الأداء القياسي في الشهر الماضي، مدفوعاً إلى حد كبير بنمو تداولات الروبية الهندية، مدعومة بالانتخابات المقبلة في الهند، فضلاً عن استمرار التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء أوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا، والتي أسهمت أيضاً في ارتفاع أحجام التداول على العقود الأخرى في البورصة.