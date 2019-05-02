نمو أرباح «أرامكس» إلى 108 ملايين درهم

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ارتفع صافي أرباح «أرامكس» خلال الربع الأول 2019 بنسبة 4% ليصل إلى 108 ملايين درهم مقارنة مع 103 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت النتائج نمو إيرادات أرامكس خلال الربع الأول 2019 بنسبة 4%، لتصل إلى 1,234 مليون درهم، مقارنة مع 1,190 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وتأثر صافي الربح بشكل سلبي، بحيث تراجع بمقدار 10.6 مليون درهم نتيجة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (16)، وتقلبات أسعار صرف بعض العملات. ولكن إعادة الهيكلة الاستراتيجية لعمليات أرامكس المحلية في الهند لعبت دوراً إيجابياً بإضافة 6.7 مليون درهم إلى صافي الدخل. ولولا هذه التأثيرات لكان صافي أرباح الشركة ارتفع بنسبة 8%.

وقال بشّار عبيد، الرئيس التنفيذي للشركة: نواصل الاستفادة من النموّ الصحي لعدد الشحنات في قطاع التجارة الإلكترونية العالمي، ولكننا بدأنا نشهد ضغوطاً على هوامش الربح لخدمات النقل السريع الدولي، نتيجة تقديم خدمات بأسعار مخفّضة وأكثر تنافسية.وقال إياد كمال، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة: واصلنا خلال الربع الأول من عام 2019 تحسين مستويات الكفاءة التشغيليّة وتسريع جهودنا على صعيد التحوّل الرقمي بهدف الارتقاء بجودة الخدمات.

وقد سجّلت خدمات النقل السريع الدولي عبر الحدود من أرامكس نمواً في إيراداتها بنسبة 7% لتصل إلى 533 مليون درهم، وعلى الرغم من نمو عدد الشحنات بنسبة 22% خلال الربع الأول 2019، إلا أن هذا الربع شهد انخفاضاً في هوامش الربح.

وعلى جانب آخر، سجّلت إيرادات أرامكس انخفاضاً في مجال خدمات النقل السريع المحلي 3% لتصل إلى 257 مليون درهم.

كما استقرت الإيرادات في مجال خدمات الشحن عند 1% لتصل إلى 287 مليون درهم، ويُعزى ذلك إلى النمو القوي في أنشطة الشركة الموجهة لقطاع النفط والغاز. وارتفعت الإيرادات في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلسلة التوريد 23% لتصل إلى 85 مليون درهم.

وارتفع عدد الشحنات ضمن خدمات النقل السريع الدولي 22%، بينما انخفضت هوامش الربح 2.2%.