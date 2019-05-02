نشاط قطاع التصنيع الأمريكي يتباطأ إلى أقل مستوى في عامين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر تقرير اقتصادي نشر، أمس، تباطؤ نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال إبريل/ نيسان الماضي إلى أقل مستوى له منذ أكثر من عامين، حيث تراجع مؤشر معهد إدارة الإمدادات لقطاع التصنيع بأكثر من التوقعات.

وذكر المعهد أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الأمريكي تراجع خلال إبريل الماضي إلى 52.6 نقطة بعد ارتفاعه غير المتوقع إلى 55.3 نقطة خلال مارس/ آذار الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.

يُذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو نشاط قطاع التصنيع، في حين تشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 55 نقطة.

وقال «تيموثي آر.فيور» رئيس لجنة مسوح قطاع التصنيع في معهد إدارة الإمدادات إن «تعليقات اللجنة (المعنية بدراسة القطاع) تعكس استمرار النمو القوي للأعمال، لكن بأقل وتيرة منذ الربع الأخير من 2016».

جاء التراجع الأكثر من المتوقع لنشاط قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي ليعكس تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 51.7 نقطة مقابل 57.4 نقطة في مارس الماضي، وتراجع مؤشر الإنتاج إلى 52.3 نقطة مقابل 55.8 نقطة خلال الفترة نفسها.

وتراجع مؤشر التوظيف إلى 52.4 نقطة خلال إبريل الماضي، مقابل 57.5 نقطة خلال مارس الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ ملموس في وتيرة نمو التوظيف في قطاع التصنيع.

وقال «فيور» إن مسؤولي القطاع الذين شملهم المسح أشاروا إلى الحصول على العمالة المهنية والمهارة والاحتفاظ بها باعتبارها عقبة مستمرة في طريق الإنتاج.

وذكر تقرير المعهد أن مؤشر الأسعار تراجع إلى 50 نقطة خلال إبريل الماضي مقابل 54.3 نقطة خلال مارس الماضي، وهو ما يشير إلى استقرار أسعار المواد الخام بعد ارتفاعها في الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يصدر معهد إدارة الإمدادات يوم الجمعة المقبل تقريره عن نشاط قطاع الخدمات خلال إبريل الماضي. (د ب أ)