150 ألف زائر لمنتجعات «مِراس» في حتا

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أعلنت «مِراس»، أمس، عن تحقيق مركز «حتا وادي هب» ومنتجعاتها في حتّا، إقبالاً كبيراً من الزوار في موسمها الأول، والذي استمر من 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018 وحتى 4 مايو/أيار 2019.

وخلال فترة التشغيل الأولى التي استمرت طوال 6 أشهر، حققت الإقامات المبتكرة الثلاث التي أطلقتها «مِراس» في حتا نجاحاً، حيث استقبل كل من «منتجع سدر تريلرز»، و«منتجع دماني لودجز»، و«حتا كارافان بارك»، إضافة إلى «حتا وادي هب» أكثر من 150,000 زائر من 75 جنسية مختلفة.

وأكدت «مِراس» انتهاء الموسم الأول الناجح في وجهتها الفريدة للمغامرات الخارجية «حتا وادي هب» ومنتجعاتها في حتّا، وإغلاق الموقع وجميع مناطق الجذب السياحي وتجارب الضيافة طوال فترة الصيف من 4 مايو وحتى موعد افتتاح الموسم الجديد في 1 أكتوبر 2019.

وقدمت مشاريع «مِراس» في حتّا لأول مرة في دولة الإمارات المقطورات الفندقية وغرف الإقامة الجبلية الصديقة للبيئة، التي توفر لمحبي تجارب الهواء الطلق وللباحثين عن المغامرة فرصة اختبار روعة الطبيعة وتنوعها. فضلاً عن ذلك تساهم هذه المشاريع في ترسيخ مكانة حتّا كوجهة سياحية بيئية رائدة، كما توفر فرص عمل لسكانها، وتقوم باستقطاب المزيد من الاستثمارات للمنطقة.