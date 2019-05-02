أرباح «الفجيرة الوطني» تقفز 15%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:”الخليج 365”



سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً سنوياً 15.3٪ ليغلق الربع الأول من العام 2019 بصافي ربح بلغ 167.6 مليون درهم مقارنة ب 145.4 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2018. وبلغت الأرباح التشغيلية 285.1 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر مقارنة ب 248 مليون درهم في عام 2018، مرتفعة 15٪.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 415.5 مليون درهم حيث شهدت نمواً 12.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. شهد صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية نمواً بلغ 14.7٪.

وحققت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلامية نمواً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وشهدت إيرادات صرف عملات أجنبية وأدوات مالية مشتقة نمواً 10٪ لتصل إلى 40 مليون درهم، وارتفعت المصروفات التشغيلية 7.6٪، وقد تحسن معدل التكاليف للإيرادات ليصل 31.4٪.

وسجل البنك صافي مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 117.5 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر مقارنة بمبلغ 102.6 مليون درهم في عام 2018. واستقرت نسبة إجمالي مخصصات التغطية (بما في ذلك احتياطي انخفاض القيمة) عند 101.6٪. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 5.17٪ مقارنة بنسبة 5.13٪ كما في 31 ديسمبر 2018.

استقرت نسبة قوة كفاية رأس المال ونسبة الإقراض للموارد المستقرة عند 15.9٪ (نسبة الشق الأول 14.7٪ ونسبة الملكية العامة من الشق الأول 13.3٪) ونسبة 87.1٪ على التوالي، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى الذي يحدده المصرف المركزي. وإضافة إلى ذلك، تظل نسبة الموجودات السائلة المؤهلة واحدة من أعلى المعدلات حيث استقرت عند 19.8٪.

تحسنت نسبة العائد على متوسط الموجودات لتصل إلى 1.7٪ حيث كانت 1.6٪ في الفترة نفسها من عام 2018.

ارتفعت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية لتصل 13٪ حيث كانت 12.1 ٪ في الفترة نفسها من عام 2018.

وقال عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: نحن سعداء لرؤية البداية القوية لعام 2019 مع مجموعة جيدة من النتائج في الربع الأول. وتعكس مرونة المجموعة وتوقعاتها المستقرة لتصنيفها من ستاندرد آند بورز ومودي تركيزها الثابت على الإدارة الفعالة للمخاطر والممارسات السليمة لحوكمة الشركات والنتائج عالية الجودة والمستدامة.

يستمر نجاح بنك الفجيرة الوطني في الاستفادة من التقنيات في تعزيز استجابة المجموعة وقدرتها على التكيف لاستكمال استراتيجيتها للنمو.