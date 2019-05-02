«رينبروك» تستقدم تكنولوجيا «إبيكور» إلى المنطقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

عقدت «رينبروك» لاستشارات تكنولوجيا المعلومات شراكة مع «إبيكور» الأمريكية المتخصصة في تزويد برمجيات الأعمال، لإطلاق برنامج متقدم لتخطيط موارد المؤسسات.شهد توقيع الشراكة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومحمد بن صقر النعيمي، وكيل وزارة مساعد للخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتوطين. كما شهد الحفل توقيع اتفاق بين «رينبروك» و«إبيكور» لتقديم الخدمات لغرفة تجارة وصناعة عجمان وأعضائها.

و قال محمد حسن النومان، رئيس مجلس إدارة «رينبروك الشرق الأوسط»: «من شأن هذه الشراكة أن تفتح الباب أمام فرص جديدة للنمو في منطقتنا ».

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