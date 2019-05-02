«يو بي إس» تشغّل أكبر طائرات الشحن إلى دبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «يو بي إس» للشحن، عن مسار جديد مؤقت لأكبر طائراتها من طراز «بوينج 747- 8 F»

للشحن الجوي التي هبطت للمرة الأولى في مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال أمس.

وتقدر «يو بي إس» علاقتها الممتازة مع مطارات دبي، بالإضافة إلى مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي استراتيجي. واستعداداً لعمليات التجديد التي تستمر لمدة 45 يوماً في المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي، تعمل «يو بي إس» بجد لضمان خطة طوارئ سلسة مع الحفاظ على مستويات ممتازة من الخدمة. و«يو بي إس»، الشريك الرسمي للخدمات اللوجستية لمعرض إكسبو 2020.

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