الإمارات تتصدر إقليمياً مؤشر أفضل الدول للشركات الناشئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: وائل بدر الدين



تصدرت دولة الإمارات على المستوى الإقليمي مؤشر أفضل الدول للشركات الناشئة 2019، الذي أصدرته مؤسسة «ستارت أب بلينك»، والذي يعنى بقياس العديد من العناصر التي توفرها الدول للشركات الناشئة، وجاءت في المرتبة ال 40 عالمياً، متقدمة في الترتيب العام الذي تصدرته الولايات المتحدة متبوعة بكل من المملكة المتحدة وكندا، على اقتصادات كبرى مثل النرويج وماليزيا وتركيا واليونان وغيرها، فيما جاءت دبي في صدارة التصنيف الخاص بالمدن على المستوى الإقليمي أيضاً.

وجاء في التقرير أن دبي لا تزال تحافظ على مكانتها كأفضل وجهة للشركات الناشئة على مستوى الإمارات والمنطقة ككل، علاوة على أنها بجانب كل من أبوظبي والشارقة، تمتاز باستقرار كبير في هذا الجانب. وأضاف التقرير أن دبي هي المدينة التي احتضنت أول شركة «يونيكورن» في المنطقة، وهي الشركات الناشئة التي تتخطى قيمتها المليار دولار، مشيراً إلى أن صفقة استحواذ «أوبر» على «كريم» بمبلغ وصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار، سوف تعزز من تصنيف المدينة .وأضاف التقرير أن تلك الصفقة سوف تحفز إنشاء الكثير من الشركات الناشئة في دولة الإمارات، لا سيما دبي التي أكد التقرير أنها لطالما كانت الوجهة الأولى على المستوى الإقليمي بالنسبة لرواد الأعمال في المنطقة.