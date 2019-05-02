الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تقفز 56 مليار ريـال خلال شهر

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قفزت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.87 تريليون ريال بنهاية شهر آذار (مارس) من العام الجاري 2019، مقارنة بـ1.85 تريليون ريال في آذار (مارس) من 2018، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.3 في المائة، بقيمة تعادل نحو 23.1 مليار ريال خلال عام.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، فإن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج شهدت قفزة على أساس شهري، بنسبة 3.1 في المائة (56 مليار ريال) بعد أن كانت 1.82 تريليون ريال بنهاية فبراير الماضي.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وعلى أساس شهري، ارتفعت “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” بنسبة 0.8 في المائة (9.9 مليار ريال)، لتبلغ 1.23 تريليون ريال بنهاية مارس.

واستحوذت “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” على 65.5 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.

وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 607.3 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 560.7 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 8.3 في المائة بما يعادل نحو 46.5 مليار ريال.