7940 ريالا متوسط دخل الفرد السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كشفت نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2018 أن متوسط الدخل الشهري للأفراد ذوي الدخل بلغ 6,346 ريالا، في حين بلغ متوسط الدخل الشهري للأفراد السعوديين ذوي الدخل 7,940 ريالا.
وفي جانب الإنفاق أظهر المسح الذي أعلنته الهيئة العامة للإحصاء في مؤتمر صحفي بالرياض أمس، أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في المملكة 12,818 ريالا، في حين يبلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة السعودية 16,125 ريالا.
وأشار إلى أن متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري بلغ 11,728 ريالا، في حين بلغ متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للأسرة السعودية 14,584 ريالا.
وقال رئيس هيئة الإحصاء الدكتور فهد التخيفي في المؤتمر إن مسح دخل وإنفاق الأسرة أحد أهم المنتجات الإحصائية الأسرية للأجهزة الإحصائية في جميع الدول، لما توفره مخرجات هذا المسح من البيانات الإحصائية اللازمة لوضع برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق رفاه وتقدم المجتمعات، مبينا أن بيانات المسح تعد ركيزة أساسية لعدد من الدراسات والأبحاث التي تجريها الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وتصنفه الأجهزة الإحصائية بأنه أحد المسوح الميدانية (العينية الأسرية) التي تجرى في مجال الإحصاءات الاجتماعية، وتوفر بيانات عن أنماط الإنفاق في المجتمع، وتبين أثر العوامل الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسر.
خلال 13 شهرا
وينفذ مسح دخل وإنفاق الأسرة كل 5 سنوات، وتستغرق عملية جمع بياناته خمسة أرباع لعامين ميلاديين، حيث تم تنفيذ المسح الحالي خلال 13 شهرا بدأت من 28 فبراير 2017 حتى 31 مارس 2018. وأوضح التخيفي أن طول مدة جمع البيانات يعود سببه إلى أن الكثير من متغيرات الدراسة عرضة للتأثر بالمواسم المختلفة خلال أشهر أو فصول السنة، فهناك سلع وخدمات يتم الإنفاق عليها خلال شهور معينة من السنة أكثر من غيرها، كما أن مقابلة الأسرة في هذا المسح لا تنتهي بزيارة ميدانية واحدة، وإنما تحتاج إلى عدد من الزيارات لمتابعة الأسرة خلال الفترة المحددة، وذلك لجمع كل البيانات المطلوبة.
وأفاد بأن كل هذه العوامل تحتم متابعة التنفيذ الميداني لأكثر من عام يشمل جميع فصول السنة ومواسمها المختلفة لقياس التغير في أنماط الإنفاق، ومستوياته بسبب التغيرات الموسمية، والعرضية، والدورية، التي يمكن قياسها بدقة في فترة
زمنية طويلة نوعا ما مقارنة ببقية المسوح الأسرية التي تجريها الهيئة طوال العام.
معايير دولية
وأكد أن الهيئة قد استوفت التزاماتها في تطبيق المعايير الدولية المعتمدة لمؤشرات دخل وإنفاق الأسرة؛ وذلك لتمكين المنظمات الدولية من إجراء مقارنتها الدورية بين جميع الدول، مفيدا بأن أهمية نتائج المسح التي أعلنت اليوم تأتي كونها أساسا لعدد من المنتجات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية، حيث توفر نتائج المسح بيانات الأوزان النوعية التي تستخدم في إعداد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، فمن خلال هذا المسح يتم تحديث سلة السلع والخدمات، وهي مجموعة ثابتة نسبيا من المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي تقدر على أساس سنوي، وتستخدم لتتبع التضخم في كل دولة، ويتم تعديل السلع في السلة بشكل دوري بناء على نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة؛ لمراعاة التغيرات في العادات الاستهلاكية، وتستخدم سلة السلع والخدمات أساسا لحساب مؤشر سعر المستهلك، وأسعار الجملة.
التعديل 2021
وأشار إلى أن الهيئة تعتزم بمشيئة الله تنفيذ المسح كل ثلاث سنوات ابتداء من 2021، تماشيا مع المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية للبيانات، مبينا أن نتائج هذا المسح توفر بيانات عن أنماط الإنفاق في المجتمع، وتبين أثر العوامل الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة، وتوفر بيانات عن إنفاق الأسرة المعيشية على السلع والخدمات كأحد العناصر المكونة للإنفاق النهائي في الناتج المحلي الإجمالي.
مسح دخل وإنفاق الأسرة 2018
متوسط الدخل الشهري
6,346 لإجمالي الأفراد ذوي الدخل بالمملكة
7,940 للأفراد السعوديين ذوي الدخل
متوسط الإنفاق الشهري
12,818 لإجمالي الأسرة بالمملكة
16,125 للأسرة السعودية
متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري
11,728 لإجمالي الأسرة بالمملكة
14,584 للأسرة السعودية
مدة تنفيذ المسح
كل 5 سنوات
1970
1977
1980
1985
1999
2007
2013
مدة جمع البيانات 5 أرباع لعامين ميلاديين
تنفيذ المسح الحالي خلال 13 شهرا
(28فبراير 2017حتى 31مارس 2018)
بدء التنفيذ كل 3 سنوات اعتبارا من 2021
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