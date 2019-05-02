شعبة الملابس الجاهزة : 10% زيادات في الأسعار هذا الموسم

كتب نادر سلامة
أكد يحيي زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبيعات الملابس الصيفية شهدت انتعاشا بالتزامن مع موسم شم النسيم وفصل الربيع.
وأضاف "رئيس الشعبة" في تصريحات لـ"فيتو" أن المبيعات رغم انتعاشها إلا أنها تأثرت بإقبال المواطنين على السلع الغذائية واللحوم، مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدا أن المبيعات كانت من الممكن أن تقفز لأعلى من ذلك، في حالة عدم تداخل المواسم وتقاربها شم النسيم وشهر رمضان معا.
وأوضح "رئيس الشعبة" أن الملابس الصيفية تشهد زيادة لن تقل عن 10% في أسعارها، وهى زيادة طبيعية تحدث نتيجة...
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