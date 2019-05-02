"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور حمدى حامد، رئيس وحدة التحصيل والدفع الإلكترونى بوزارة المالية، إن الحكومة تسعى لتوفير كافة المعلومات المتعلقة بالدفع الإلكترونى للمواطن، موضحاً أن مقابل الخدمات التى يحصل عليها الجمهور هو متحصلات، ومن وجهة نظر المواطن هى مدفوعة.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر، أن وزارة المالية لها تجارب عديدة فى تطبيق منظومة الميكنة، فالموازنة العامة للدولة مصروفات وإيرادات، حيث أن المصروفات من وجهة نظر الحكومة أنها تقوم بعمل تدفقات نقدية للمواطنين، مثل مرتبات العاملين...