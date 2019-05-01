صندوق الاستثمارات يعتزم التوسع شرقا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما يعتزم صندوق الاستثمارات العامة التوسع شرقا، حيث يخطط لفتح مكتب جديد في آسيا، كشف عن توجهه إلى أسواق الدين مرتين هذا العام كجزء من جهود السعودية المتواصلة لدعم خطط التحول الاقتصادي.

وأكد مدير صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، في مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية أمس، أن الصندوق يعتزم جمع نحو 14 مليار ريال بالعملة المحلية، وما يتراوح بين 8 و10 مليارات بالعملة الأمريكية. وأوضح أن هذه المبالغ تمثل أقل من 5% من الأصول تحت الإدارة، فيما يعتزم الصندوق رفع نسبة الدين إلى ما بين 15% و20%.

طرح أرامكو

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وفيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم أرامكو، أشار الرميان إلى أنه ينتظر إتمام صفقة الاستحواذ على سابك دون أن يستبعد أن يتم تحديد الموعد قبل 2021.

وقال إن تاريخ الطرح العام الأولي لأرامكو هذا لا يمكن أن يحدد قبل أن تكمل أرامكو عرضها لشراء حصة أغلبية في سابك، وأضاف «بمجرد إغلاق هذه الصفقة أعتقد أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي سبب يدعونا إلى تأجيل الاكتتاب العام الأولي لأرامكو».

الاهتمام بالصين

وأشار الرميان إلى أن صندوق الثروة السيادية في المملكة يراقب الصين، وقال إن الصندوق يخطط لفتح مكتب جديد في آسيا للتركيز على الصين.

وأكد الرميان أن الهدف الرئيس للصندوق يظل الولايات المتحدة، وقال «الولايات المتحدة هدفنا الأول للاستثمار. استثمرنا بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من 50 مليار دولار العامين الماضيين في أمريكا، وهذا دليل كبير على الاهتمام الذي لدينا هناك»، وأضاف إننا «نفكر في آسيا، وفي أوروبا إلى حد ما، وأفريقيا هدف جيد لنا».