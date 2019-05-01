267 استثمارا أجنبيا جديدا خلال 3 أشهر بزيادة 70 %

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت الهيئة العامة للاستثمار أن 267 استثمارا أجنبيا جديدا حصلت على تراخيص لمزاولة العمل في المملكة خلال الربع الأول من 2019، بمعدل أكثر من 4 تراخيص في اليوم، وبزيادة 70% مقارنة بالربع الأول من عام 2018، في تأكيد لنجاح حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها المملكة بالعمل مع المنظمات الدولية.

وقال محافظ الهيئة المهندس إبراهيم العمر أن المملكة تشهد تحولا اقتصاديا ملحوظا بفضل رؤية السعودية 2030، لافتا إلى أن معدلات النمو الإيجابية في الربع الأول تعد خطوة مهمة في الطريق نحو رؤية 2030، مضيفا أن نشاطات الهيئة في تمكين المستثمر المحلي ودعمه أثمرت عن 30% من مجموع التراخيص الممنوحة خلال الربع الأول من العام الحالي لتكون بشراكة مع مستثمرين محليين.

9 استثمارات تعليمية

ومن بين القطاعات التي شهدت نموا كبيرا قطاع التعليم والرعاية الصحية، وذلك بعد رفع قيود الملكية الأجنبية أخيرا عن هذين القطاعين، إذ تم خلال الربع الأول من عام 2019 تأسيس 9 استثمارات أجنبية جديدة تختص بالتعليم، مقارنة مع شركة واحدة فقط في الربع الأول من عام 2018.

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كما شهد الربع الأول من عام 2019 إنجازات مهمة في قطاع الرعاية الصحية، مثل اتفاقية شراكة بين شركة حصانة الاستثمارية، الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي مشروع مشترك مع شركة إن إم سي للرعاية الصحية العاملة في الإمارات العربية المتحدة، لامتلاك وتطوير شبكة سعودية شاملة من مرافق الرعاية الصحية بسعة تصل إلى 3000 سرير، وباستثمار إجمالي يبلغ 6 مليارات ريال سعودي خلال السنوات الخمس المقبلة.

39 شركة بناء دولية

وشهدت قطاعات أخرى نموا قويا في الربع الأول من عام 2019، منها قطاع البناء والإنشاءات، حيث شهد هذا القطاع حصول 39 شركة دولية جديدة على تراخيص لمزاولة الأعمال مقارنة بما مجموعه 22 شركة فقط في الربع الأول من عام 2018، فيما شهد قطاع التعدين والتنقيب في الربع الأول من عام 2019 نموا بلغ أكثر من 266% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث حصلت 11 شركة جديدة على تراخيص مقارنة بثلاث شركات فقط في الربع الأول من عام 2018. كما سجل رقم قياسي في تراخيص ريادة الأعمال الصادرة في الربع الأول من عام 2019، حيث أسست 45 شركة ناشئة جديدة في المملكة العربية السعودية مقارنة بـ13 شركة في المدة نفسها من العام الماضي.

تصدر الصين والهند

وتمثل الشركات الجديدة والحاصلة على التراخيص في الربع الأول من عام 2019 مجموعة متنوعة من الأسواق العالمية، مع الإشارة إلى أن كلا من الصين والهند حظيتا بتمثيل جيد، على إثر الزيارات رفيعة المستوى أخيرا إلى هذين البلدين في فبراير، حيث حصلت 30 شركة هندية على تراخيص في الربع الأول من عام 2019 مقارنة مع 14 شركة في هذه المدة من عام 2018، كما حصلت 13 شركة صينية على تراخيص مقارنة بـ7 شركات فقط في الربع الأول من العام الماضي.