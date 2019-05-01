خدمة الكترونية تسمح للورثة بالاطلاع على حسابات المتوفى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت هيئة السوق المالية خدمة الكترونية للإفصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى، حيث تتيح الخدمة للورثة أو وكيلهم الشرعي والأشخاص المرخص لهم من الهيئة الاطلاع على بيانات الأوراق المالية والحسابات الاستثمارية العائدة للشخص المتوفى، من خلال الربط المباشر مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وذلك في إطار تطوير منظومة السوق المالية وتعزيز الثقة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وسعيا من الهيئة إلى تسهيل إجراءات الإفصاح ومساعدة الورثة على الإسراع في إتمام عملية الحصر لورثة المتوفى.

وتتيح الخدمة للورثة تقديم طلبات الإفصاح عن طريق موقع الهيئة الالكتروني وفق شروط محددة، علاوة على إمكانية الاطلاع على البيانات الاستثمارية للمتوفى في أي وقت.

متطلبات تقديم الطلب إلى الهيئة:

صورة لصك حصر الورثة بصيغة PDF

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صورة من شهادة الوفاة للمورث بصيغة PDF

رقم الهوية الوطنية للوريث إذا كان مواطنا

رقم الإقامة للوريث إذا كان مقيما

إذا كان مقدم الطلب وكيلا فيرفق صورة من الوكالة الشرعية بصيغة PDF

يشترط على كل حال وجود حساب «أبشر» لمقدم الطلب للتحقق من بياناته