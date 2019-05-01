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شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير علي الجناح المصري بملتقى سوق السفر العربي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة وزير الاقتصاد الإماراتي ويعقد عددا من اللقاءات الإعلامية والمهنية علي هامش مشاركته في ملتقى سوق السفر العربي.
المصرى خلال ايام مشاركته فى ملتقى سوق السفر العربي وشهد الجناح بدبي، نجاحا وإقبالا كبيرا من الزائرين ووكلاء السفر والسياحة ومنظمى الرحلات.
وقد استقبل الجناح المصري المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتى وقام بجولة داخل الجناح رافقه خلالها المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة؛ حيث استعرض المهندس احمد يوسف التصميم الحديث والوسائل الترويجية الموجودة بالجناح المصري، كما تحدث عن الاستراتيجية التسويقية والترويجية للهيئة.
ومن جانبه أعرب المهندس سلطان المنصوري عن اعجابه بالجناح المصرى والأنشطة الموجودة بالجناح وما تبذله وزارة السياحة من جهود تهدف الى الترويج السياحى لمصر، وفي نهاية الجولة قدم المهندس احمد يوسف الهدايا التذكارية لوزير الاقتصاد الاماراتى..
وعقد المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة عددا من اللقاءات المهنية والإعلامية مع كبار منظمي الرحلات وممثلي الصحف والقنوات التليفزيونية العالمية؛ وذلك خلال مشاركته ضمن الوفد الحكومي الرسمي المشارك في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي
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وفي سياق متصل أجرى المهندس أحمد يوسف عددا من اللقاءات المهنية مع كبار منظمى الرحلات، كما التقي بأصحاب وممثلي الفنادق المصرية؛ وذلك لتبادل وجهات النظر في بعض الأفكار الترويجية والفرص التسويقية المختلفة.
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