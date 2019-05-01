وسط توقعات بالمزيد..الدولار يهبط 16 قرشًا.. والمصريين بالخارج كلمة السر

كتب- محمد صبيح

واصل الدولار الأمريكي تراجعه في إطار سلسلة من الهبوط أمام الجنيه المصري في إطار تعافي الجنيه وارتفاعه في مواجهة سلة العملات.وخسر الدولار الأمريكي نحو 16 قرشا من قيمته أمام الجنيه المصري خلال شهر أبريل الماضي.

واستهل الدولار الأمريكي يوم 1 أبريل 2019، بمتوسط سعر 17.33 جنيه ليختتم الشهر عند مستوى 17.17 جنيه لكل دولار أمريكي.

ويرى عدد من الخبراء أن جزءا من التدفقات النققدية الدولارية بالسوق المصري تحدث جراء قيام صناديق الاستثمار قصيرة الاجل باجراء اعادة توازن لمحافظها الاستثمارية من أداوت الدخل الثابت مطلع كل عام، وهو نفس ما...