- 1/2
- 2/2
الان تتابع وزير الطاقة العماني: اجتماع أوبك في يونيو يهدف لتمديد تخفيضات الإنتاج والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
قال وزير الطاقة العماني محمد الرمحي، اليوم، إن هدف اجتماع أوبك في يونيو سيكون تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه العام الماضي.
وأضاف الرمحي أنه لا يتوقع وفرة أو نقصا في المعروض النفطي بعد أن تنهي الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات على إيران لأن من المرجح أن يقوم منتجون كبار آخرون، مثل السعودية وروسيا، بموازنة السوق.
وقال الرمحي إن السوق في حالة توازن حاليا وإن 70 دولارا للبرميل هو سعر ملائم للمنتجين والمستهلكين. وأضاف أنه على الرغم من السياسة الأمريكية تجاه إيران والأزمات في فنزويلا وليبيا، فإن الأسعار من المرجح أن تبقى حول هذا المستوى.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة العماني: اجتماع أوبك في يونيو يهدف لتمديد تخفيضات الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.