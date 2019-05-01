وزير الطاقة العماني: اجتماع أوبك في يونيو يهدف لتمديد تخفيضات الإنتاج

قال وزير الطاقة العماني محمد الرمحي، اليوم، إن هدف اجتماع أوبك في يونيو سيكون تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

وأضاف الرمحي أنه لا يتوقع وفرة أو نقصا في المعروض النفطي بعد أن تنهي الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات على إيران لأن من المرجح أن يقوم منتجون كبار آخرون، مثل السعودية وروسيا، بموازنة السوق.

وقال الرمحي إن السوق في حالة توازن حاليا وإن 70 دولارا للبرميل هو سعر ملائم للمنتجين والمستهلكين. وأضاف أنه على الرغم من السياسة الأمريكية تجاه إيران والأزمات في فنزويلا وليبيا، فإن الأسعار من المرجح أن تبقى حول هذا المستوى.