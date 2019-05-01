200 ألف عقد مسجل بمنصة «اعتماد» قيمتها 600 مليار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان تسجيل 200 ألف عقد عبر منصة «اعتماد» حتى نهاية الشهر الماضي تجاوزت قيمتها 600 مليار ريال.

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وأشار خلال مشاركته في (قمة الحكومة الرقمية العالمية)، الذي نظمه برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر»، إلى إطلاق خدمات جديدة عبر منصة اعتماد للقطاع الخاص، منها تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي عند الفوز بمنافسة حكومية.

وبين أن الفكرة الأساسية من منصة اعتماد هي ربط مستهدفات المملكة والركائز الاستراتيجية لوزارة المالية، وتحديد الفئات المستهدفة في منصة اعتماد، ومؤشر الحكومة وهو أحد أهداف الرؤية، ورفع كفاءة الإنفاق في استراتيجية وزارة المالية، وتطوير سياسات مالية مستدامة، وتحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية.

ولخص الصويان فكرة المنصة بألا تكون في وزارة المالية خدمات متباعدة وإنما ترابط كامل، مستعرضا تاريخ المنصة من عام 2018 وحتى الربع الأول من عام 2019، حيث وصلت المنصة إلى 70 ألف مستخدم، منهم 40 ألف من جميع الجهات الحكومية من مدخلي البيانات.