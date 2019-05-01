شكرا لقرائتكم خبر عن مصرية 100%.. طلاب هندسة قناة السويس يبتكرون سيارة كهربائية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود سعيد طالب، بالسنة النهائية بكلية الهندسة جامعة قناه السويس، أنه وفريق العمل معه من طلاب الكلية قاموا بتصنيع نموذج سيارة مصغر كهربائية، موضحا أنها تزن 55 كيلو جرام.

وأضاف الطالب محمود سعيد، خلال فعاليات الماراثون البيئي بماليزيا، أن هذه السيارة تستطيع السير لمسافة 100 كيلو متر بطاقة 1 كيلو وات، لافتا أن المميزات لتلك السيارة أنها موفرة للطاقة وصديقة للبيئة كما أنها تعمل على توليد طاقة ذاتيه لها.

وأشار الطالب محمود سعيد، أن الفريق الفعلى يتكون من 20 طالب منهم 13طالب يعملون بشكل تقنى لافتا أن العمل فى تصنيع تلك السيارة عبارة عن جزء تقنى وقائد الفريق والقائد التقنى.

أما الدكتور مهندس باسم الهادي السعيد استاذ القوى والآلات الكهربائية بجامعه قناه السويس، فقال إن تلك السيارة شئ مبدع وجميل لافتا أن كل مكوناتها مصرية 100% وتنافس على مستوى العالم .

وأشار الدكتور باسم الهادى، أمر جيد أن تنافس سيارة مصرية 100% عالميا على مستوى العالم، لافتا أن الفريق بيشارك فى مسابقات مختلفة.

وتابع الدكتور باسم السعيد، أن الاتجاة حاليا يسير نحو السيارات الكهربائية، متوجها بالشكر للدكتور طارق رحمى، رئيس جامعه قناة السويس على الدعم المادى والمعنوى للفريق المصرى، لافتا أن مصر مليئة بالعقليات المتميزة جدا فى كافة المجالات.

أما الدكتور مهندس تامر نبيل محمود، مدرس بكلية الهندسة جامعة قناه السويس، فقال إن تلك السيارة لديها قصة وهى أنه ليس لدينا فى هندسة الإسماعيلية قسم هندسة ميكانيكا السيارات، فالقسم موجود فى معظم كليات الهندسة داخل مصر، لافتا أنه بذلك تعد تلك السيارة الإنجاز الأول لطلبة بدون قسم ميكانيكا سيارات استطاعوا تصنيع سيارة تنافس كل الفرق التى لديها أقسام ميكانيكا سيارات.

وأشار الدكتور تامر نبيل، إلى أنه يتمنى يحصل الفريق على البطولة، وأن يتم تعميم الفكرة داخل مصر.

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