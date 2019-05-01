“البيئة” تعقد ورشة عمل للتعريف بآليات العمل على نظام أجير بالتعاون مع وزارة العمل

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:32 مساءً, 1 مايو 2019 م المناطق - واس عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورشة عمل بعنوان “التعريف بآليات العمل على نظام أجير”، والذي يهدف إلى دعم القطاع الزراعي وإتاحة تدوير العمالة بين المنشآت الزراعية التجارية خلال المواسم الزراعية المختلفة.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن برنامج أجير الزراعي هو أول الخطوات في سبيل حل الصعوبات التي تواجه المزارعين للحصول على العمالة الزراعية، مشيراً أنه في القريب العاجل سيتم الإعلان عن مشروع العمالة المؤقتة والموسمية.

وأكد على حرص الوزارتين في تطوير المنظومة الزراعية بالمملكة، وتشمل تطوير الاستراتيجية الزراعية والتي رفعت للمقام السامي الكريم.

وأشار العيادة إلى أهمية العمالة داخل المنظومة الزراعية وما تمثله وتلعبه من دور مؤثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً على أهمية دور مجلس الجمعيات التعاونية كشريك استراتيجي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، من خلال العمل التعاوني كاستقدام وتأجير العمالة المؤقتة والموسمية، واختتم كلمته بتقديم الدعوة للقطاع الخاص وذلك للاستفادة من الخدمات المقدمة.

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