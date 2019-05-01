شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج خضراء خلال أبريل.. و"دبى" تحقق أعلى وتيرة ارتفاع منذ يوليو 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج خلال شهر إبريل الماضى، إذ ارتفعت بورصة البحرين، للشهر السادس على التوالى منذ نوفمبر 2018، وصعد ارتفع سوق الأسهم السعودية "تداول" بنسبة 5.5% ليسجل ثانى أعلى مكاسبه فى عام 2019، وقفز المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 5.01%، ليحقق أعلى وتيرة ارتفاع منذ يوليو 2017، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسات شهر إبريل، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.22% رابحاً عدد 12.2 نقطة ليغلق عند مستوى 5630 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.01% رابحاً عدد 60.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6047.33 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.8% خاسراً عدد 88.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4828.82 نقطة. بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسات شهر إبريل، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.22% رابحاً عدد 12.2 نقطة ليغلق عند مستوى 5630 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.01% رابحاً عدد 60.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6047.33 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.8% خاسراً عدد 88.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4828.82 نقطة.

وبلغ حجم تداولات بورصة الكويت 3.63 مليار سهم بقيمة 702.71 مليون دينار، وربح 190 مليون دينار بارتفاع شهرى نسبته 0.6% ليغلق عند مستوى 32.37 مليار دينار.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات شهر إبريل الماضى، للشهر السادس على التوالى منذ نوفمبر 2018، بنسبة 1.5% رابحاً عدد 20.6 نقطة ليغلق عند مستوى 1433.92 نقطة. بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات شهر إبريل الماضى، للشهر السادس على التوالى منذ نوفمبر 2018، بنسبة 1.5% رابحاً عدد 20.6 نقطة ليغلق عند مستوى 1433.92 نقطة.

وبلغ حجم التعاملات ببورصة البحرين نحو 139.58 مليون سهم، بقيمة 32.53 مليون دينار، وربحت القيمة السوقية للبورصة 127 مليون دينار، لتغلق عند مستوى 8.794 مليار دينار.

بورصة دبىكما ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات شهر أبريل، بنسبة 5.01%، ليحقق أعلى وتيرة ارتفاع منذ يوليو 2017، رابحاً عدد 132.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2767.10 نقطة. بورصة دبىكما ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات شهر أبريل، بنسبة 5.01%، ليحقق أعلى وتيرة ارتفاع منذ يوليو 2017، رابحاً عدد 132.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2767.10 نقطة.

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وبلغ حجم التداول خلال شهر أبريل 3.34 مليار سهم بقيمة 5.09 مليار درهم، وارتفع رأس المال السوقى إلى 362.6 مليار درهم.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع البنوك بنسبة 11% مع صعود سهم الإمارات دبى الوطنى 17.7%، دبى الإسلامى بنسبة 5.51%، مصرف عجمان 3.6%، تلاه قطاع التأمين والخدمات والنقل بنسب 7.5%، و6.63%، و3.23% على الترتيب مع صعود أسهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" بنسبة 17.8%، دبى للتأمين الوطنية 11.8%، أمانات القابضة 10.3%، العربية للطيران 8.5%، والخليج للملاحة 4.24%.

وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.7%، بدفع من صعود سهم شعاع كابيتال بنسبة 17.5% بالغاً 0.940 درهم مع اقتراب الشركة الاعلان عن الموقف النهائى من عزم مجموعة أبوظبى المالية الاستحواذ عليها بشكل كامل، إضافة إلى ارتفاع سهم سوق دبى المالى بـ 4.6% بالغاً 0.771 درهم، وزاد قطاع العقارات بنحو 0.94 % مع ارتفاع سهم ديار للتطوير 4.6 %، والاتحاد العقارية وإعمار العقارية وإعمار للتطوير بنسبة تتراواح من 2% إلى 1%.

بورصة السعوديةارتفع سوق الأسهم السعودية "تداول" بختام تعاملات شهر أبريل بنسبة 5.5% رابحاً عدد 484.76 نقطة ليغلق عند مستوى 9304.2 نقطة، ليسجل ثانى أعلى مكاسبه فى عام 2019. بورصة السعوديةارتفع سوق الأسهم السعودية "تداول" بختام تعاملات شهر أبريل بنسبة 5.5% رابحاً عدد 484.76 نقطة ليغلق عند مستوى 9304.2 نقطة، ليسجل ثانى أعلى مكاسبه فى عام 2019.

وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية 2.9 مليار سهم بقيمة 77.2 مليار ريال، صعد رأس المال السوقى بقيمة 99 مليار ريال ليصل إلى 2.0304 تريليونى ريال.

وارتفع 12 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 10.86%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 8.9%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 8.6%، ثم قطاع الاتصالات 6.65%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.64%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 7.7%، تلاه قطاع الإعلام بنسبة تراجع بلغت 6.7%.