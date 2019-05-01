شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع صافى أرباح بورصة قطر خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 4.11% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بورصة قطر، عن تراجع صافى أرباح شركاتها المدرجة خلال الربع الأول من العام الجارى، إلى 10.5 مليار ريال قطرى مقابل 10.9 مليار ريال قطرى لذات الفترة من العام الماضى 2018، بانخفاض نسبته 4.11%.

وفى يونيو 2009، وقعت شركة قطر القابضة، وهى الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار، اتفاقية تشكيل شراكة استراتيجية بهدف تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى بورصة دولية وفقاً لأعلى المستويات.

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وتتكون البورصة القطرية من 46 سهماً موزعة على 7 قطاعات، وهى البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية، والتأمين.

يذكر أن سوق الدوحة للأوراق المالية تأسس عام 1995 وبدأت عملها رسمياً فى عام 1997.