وزيرة السياحة تلتقى رئيس مجلس إدارة كلية الإدارة الفندقية بلوزيرن السويسرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم، مع ريتو ويتور "‪Reto Wittwer‬" رئيس مجلس ادارة كلية الإدارة الفندقية بلوزيرن والتى تعتبر من أهم المؤسسات التعليمية فى مجال الضيافة والسياحة على مستوى العالم، وذلك على هامش مشاركتها فى فعاليات منتدى السياحة العالمى، الذى تنطلق فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو 2019 فى مدينة لوزيرن السويسرية.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون بين وزارة السياحة وكلية الإدارة الفندقية بلوزيرن فى مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين فى قطاع السياحة المصرى، والاستفادة من خبرات الكلية فى مجال الضيافة والتعليم الفندقى، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط اللقاء المحاور الخمسة لبرنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة فى مصر.

وتحدتث الوزيرة عن استراتيجية الوزارة لتنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة ‪HRDS‬ التى يتضمنها برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير القطاع، وذلك فى ضوء إدراكها للدور الحيوى الذى يلعبه العنصر البشرى فى دعم كافة القطاعات التنموية ومنها قطاع السياحة، وذلك من خلال التدريب الفنى والمهنى المؤسسى.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تخريج عمالة سياحية مؤهلة ومعتمدة عالميا من المتخصصين فى مجال الضيافة وإدارة الفنادق، وكافة المجالات التي يحتاجها القطاع ليكون قادر على تقديم خدمة للسائح تتماشى مع المعايير العالمية ويكون له أكبر الأثر فى تعظيم تجربة السائح فى مصر وضمان زيارتهم للمقصد السياحى المصرى مرات عديدة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية ربط المناهج التعليمية وبرامج التدريب باحتياجات سوق العمل فى قطاع السياحة.

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ومن جانبه أعرب ريتو ويتور "‪Reto Wittwer‬" رئيس مجلس ادارة كلية الإدارة الفندقية بلوزيرن، عن تطلع الكلية للتعاون مع وزارة السياحة لوضع برامج تدريبية متخصصة للعاملين فى القطاع وفقا لأحدث المعايير والاتجاهات العالمية فى مجال الضيافة والفندقة.

كما استعرض ريتو ويتور "‪Reto Wittwer‬"، المناهج التعليمية والبرامج التدريبية التى تقدمها الكلية للطلبة، وعرض تجارب الكلية فى التعاون فى هذا المجال مع عدد من الدول منها الصين وكمبوديا ومينامار واندو نيسيا وسريلانكا.

وفى سياق متصل اصطحب "ويتور" الوزيرة فى جولة داخل الكلية للتعرف على الأساليب التكنولوجية الحديثة وأحدث البرامج التدريبية، التى تقدمها الكلية فى مجال الضيافة الفندقية.

وذلك فى حضور الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة لشئون التدريب، وبارت فيرويردا Bart Ferwerda المدير الإقليمى للكلية فى آسيا ، وتيمو إلبيز Timo elbiez نائب عميد الكلية، و أولريش ايكهارت Ulrich Eckhardt الرئيس والعضو المنتدب لشركة Smart Hospitality Solutions بلوزيرن.