شكرا لقرائتكم خبر عن جرير توزع 98% من أرباحها بالربع الأول 2019 على مساهميها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جرير للتسويق اليوم عن توزيعات نقدية بقيمة 228 مليون ريال عن الربع الأول من العام 2019.

وحسب بيان للشركة، تبلغ هذه الأرباح 1.9 ريال للسهم أو ما نسبته 19% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقا لحسابات "أخبار اليوم" تبلغ هذه التوزيعات ما نسبته 97.56% من الأرباح التي حققتها الشركة في الفترة الموزع عنها والتي بلغت 233.7 مليون ريال.

ودأبت جرير ومنذ إدراجها بسوق الأسهم على توزيع أرباح وبشكل جيد على مساهميها، ومواصلة لتلك السياسة قامت الشركة بتوزيع ما مجموعه 7.85 ريال للسهم عن العام 2018 وهو ما يمثل 98.12% من صافي الأرباح وهي الأعلى للشركة منذ الإدراج كنسبة، وبعائد توزيعات يبلغ 4.38% وفقا لسعر إغلاق السهم يوم 28 أبريل الجاري عند 179 ريالاً.

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وتتوقع الشركة أن تستمر في توزيع ما بين 80 إلى 100% من صافي الأرباح، ما لم يتعارض ذلك مع الاحتياجات المالية والتشغيلية والاستثمارية لها.

وحسب الإدارة فإن الســيولة النقديــة لــدى جرير تعتبر بأفضــل حالاتهــا منــذ إدراج الشــركة فــي ســوق الأســهم الســعودي، وســتواصل جريــر سياســتها بتوزيــع الأربــاح علــى مســاهميها.

وحسب رصد قام به موقع "أخبار اليوم" نجد أن حققت جرير أعلى أرباح تشغيلية على مستوى الربع الأول في تاريخ الشركة حيث وصلت إلى 254 مليون ريال وبارتفاع على أساس سنوي 15%.