شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بترورابغ" تتراجع 13% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات الأعمال لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 13.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 257 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 296 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة. وقابل ذلك جزئياً تحسن مبيعات المنتجات البتروكيماوية. كما تأثرت النتائج باعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، وإعادة تقييم العمر الإنتاجي للممتلكات والمنشأت والمعدات.

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وارتفعت الإيرادات إلى 8.4 مليار ريال مقابل إيرادات بلغت 9.9 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 669 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال في العام 2017.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح في العام 2018 يرجع إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة. وقابل ذلك جزئياً تحسن الأداء التشغيلي وأسعار ومبيعات المنتجات البتروكيماوية.