شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع أرباح "لازوردي" للارتفاع 33% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات الأعمال لشركة لازوردي للمجوهرات، المعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 32.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 12 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 9 ملايين ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى زيادة الإيرادات التشغيلية، واستمرار إيرادات مصر في أدائها القوي محققةً نمواً في قطاع البيع بالجملة بنسبة 18.5% بفضل نجاح الحملة الإعلانية وقبول العملاء لمجموعة المنتجات الجديدة.

وارتفعت إيرادات قطاع البيع بالتجزئة في مصر بنسبة 56.8% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، بفضل افتتاح ستة متاجر جديدة خلال الإثني عشر شهرا الماضية.

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بينما حققت إيرادات متاجر البيع بالتجزئة بدون المنافذ الستة الجديدة في مصر ارتفاعاً بنسبة 20% في الربع الأول من عام 2019.

وشهدت إيرادات قطاع الجملة في المملكة العربية السعودية نموًا بنسبة 24.5% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي بفضل نجاح المجموعة الجديدة ودعم الحملة الاعلانية الجديدة . كما ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة بنسبة 55.6% بفضل دمج الإيرادات للعلامة التجارية (Tous) والتي تم الاستحواذ عليها مؤخراً في نهاية أكتوبر 2018.

وارتفعت الإيرادات إلى 153 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 115 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 17.7 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 31.5 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى زيادة مصروفات التشغيل بقيمة 174.2 مليون ريال سعودي بزيادة 22.5% مقارنة بمصروفات التشغيل للعام 2017، والتي بلغت 142.2 مليون ريال سعودي، وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع نفقات الإعلان والتسويق، والتكاليف المتغيرة.