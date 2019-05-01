شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "الجماعي" ترتفع 148% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات الأعمال للشركة السعودية للنقل الجماعي، المعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاع خسائرها بنسبة 148% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 10.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 4.3 ملايين ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر إلى ارتفاع تكاليف النشاط بالرغم من ارتفاع إيرادات النشاط، وارتفاع طفيف في مصاريف البيع والتوزيع. بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية نتيجة لهيكلة قطاعات الشركة، فضلاً عن انخفاض دخل التمويل من العمليات الاستثمارية، وارتفاع مصاريف تمويل الأصول الرأسمالية.

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وجاء ارتفاع الخسائر على الرغم من ارتفاع الإيرادات إلى 411 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 234.2 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 22.9 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 81.7 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى ارتفاع تكلفة إيرادات النشاط ومصاريف الاستهلاك بسبب تدعيم الأسطول بحافلات جديدة بالرغم من ارتفاع إيرادات النشاط، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية.