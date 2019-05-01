شكرا لقرائتكم خبر عن "شمس" تتحول للربحية وتُسجل 1.2 مليون ريال بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات الأعمال لشركة المشروعات السياحية "شمس"، المعلنة اليوم الأربعاء، تحولها لتحقيقها أرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 2 ملايين ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات التشغيلية مما أدى إلى انخفاض تكاليفها، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض في مخصص الزكاة.

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وارتفع صافي الربح على الرغم من ارتفاع المصاريف التسويقية والمصاريف الإدارية وذلك نظرا لتكوين مخصصات لمقابلة مبدأ الحيطة والحذر.

وفي المقابل، تراجعت الإيرادات إلى 2.4 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 3.2 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 7 مليون ريال خلال العام 2018، مُقابل صافي أرباح بلغ 303 ألف خلال العام 2017.