شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "زجاج" تتراجع 60% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الصناعات الزجاجية، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تحقيقها تراجعاً في الأرباح بنسبة 59.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 4.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 11.4 ملايين ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض أرباح شركة زجاج من الشركات الزميلة العاملة في الزجاج المسطح بسبب انخفاض المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض الأرباح التشغيلية من العبوات الزجاجية بسبب انخفاض الإنتاج.

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وتضمن الربع الأول خسائر تخفيض تمويل قديم لشركات زميلة (شركة الإنارة) في الرﺑﻊ السابق بمبلغ 10 ﻣﻟﯾون ريال ﺳﻌودي.

وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 26 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 24.6 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 30.6 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 65.2 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى اشتمال أرباح العام 2017 من إضافة 10% من الاستثمار في الزجاج المسطح بمبلغ 26.7 مليون ريال.