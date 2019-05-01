شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تنفيذ استحواذ "أبوظبي التجاري" على "الاتحاد الوطني" و"الهلال" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ اليوم، تنفيذ عملية من أكبر عمليات الدمج بين البنوك بدولة الإمارات، التي يستحوذ بموجبها بنك أبوظبي التجاري على بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، لتأسيس أحد أكبر الكيانات المصرفية العملاقة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإنه اعتباراً من اليوم يبدأ تداول أسهم بنك أبوظبي التجاري المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، شاملة كامل قيمة المؤسسة المصرفية المدمجة الجديدة، وذلك بعد استكمال إدراج 0.5966 سهم جديد من أسهم بنك أبوظبي التجاري مقابل كل سهم من أسهم بنك الاتحاد الوطني.

وكذلك إدراج 117.647 مليون سهم تقريبا أدرجت لصالح مالك مصرف الهلال. وسيرتفع بذلك رأس المال المصدر لبنك أبوظبي التجاري إلى 6.957 مليار درهم، مقارنة مع 5.198 مليار درهم تقريبا قبل عملية الدمج.

وقد نشر بنك أبوظبي التجاري أمس النظام الأساسي الجديد للبنك بعد عملية الدمج. ووفقاً لسعر الإغلاق الرسمي المسجل لأسهم البنك أمس، فإن القيمة السوقية للبنك المدمج الجديد وفقاً لسعر الإغلاق في جلسة تداولات الأمس تبلغ نحو 69 مليار درهم.

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واليوم سيتم تداول السهم المدمج عند الافتتاح بناء على سعر الإغلاق المسجل أمس، وسيتحرك سعر السهم السوقي بهامش، وفقاً لنفس الآلية المعمول بها في السوق، وهي الارتفاع بحد أقصى يبلغ 15% أو الانخفاض بحد أقصى 10% خلال جلسة التداولات الواحدة.

وكانت الجمعية العمومية لكل من بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني قد صدقتا على القرارات اللازمة لعملية الاندماج المقترحة خلال الاجتماع، الذي عقد بتاريخ 21 مارس 2019 بموجب القانون الاتحادي للشركات التجارية.

كما وافق المساهمون في بنك أبوظبي التجاري على الاستحواذ الكامل على رأسمال مصرف الهلال.

وسيسهم اندماج البنوك الثلاثة في خلق منصة مثالية؛ لدعم نمو أنشطة الكيان المصرفي الجديد في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات بشقيها التقليدي والإسلامي.

وسيعمل البنك على الاستفادة من حجم أعماله الكبير في تعزيز قدرته على تمويل ودعم الأعمال.