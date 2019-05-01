شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الاقتصادية" السعودي يناقش تقرير الميزانية الربعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مساء أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.

وناقش المجلس خلال الاجتماع التقرير المقدم من وزارة المالية في شأن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة مع نهاية الربع الأول للسنة المالية الحاليّة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتضمن التقرير تفصيلاً لمستويات الإنفاق الفعلية على مستوى البنود ومقارنتها مع الميزانية المعتمدة، ونظرة على الإيرادات غير النفطية ونموها مقارنة بالفترات المماثلة من الأعوام السابقة. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

وأظهرت بيانات الموازنة العامة للمملكة في وقت سابق تراجع المبالغ المخصصة لثلاثة قطاعات، يحتل اثنان منها المرتبتين الأولى والثانية من حيث حجم الإنفاق في العام 2019.

وجاء في مقدمة هذه القطاعات القطاع العسكري حيث تراجع المخصص له من 228 مليار ريال في 2017 إلى 218 مليار ريال في 2018، ثم من المتوقع أن يتراجع هذا المخصص إلى 191 مليار ريال في 2019.