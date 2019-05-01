شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك"الإماراتية تسعى لجمع 5 مليار دولار من خطوط أنابيب الغاز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لجمع 5 مليارات دولار مايعادل 18.35 مليار درهم على الأقل من خطوط الأنابيب الخاصة بها والمخصصة لنقل الغاز الطبيعي

وتبحث "أدنوك" حاليا مع مستشارين ماليين كيفية جلب مستثمرين دوليين للاستثمار بالخطوط، بحسب صحيفة البيان.

وذكرت الصحيفة أن "أدنوك" تكلف بنوكاً بإدارة الخطط الخاصة بالصفقة المحتملة، مضيفة أن الصفقة حال حدوثها ستتخذ شكل استئجار لخطوط الغاز لفترة زمنية محددة.

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ووقعت "أدنوك" في يناير الماضي اتفاقيتي شراكة استراتيجية مع إيني الإيطالية و"أو.إم.في" النمساوية تشملان وحدة أدنوك للتكرير ومشروعا مشتركا جديدا للتجارة سيؤسسه الشركاء الثلاثة معا.

وعلى صعيد عملياتها التشغيلية، كانت "أدنوك" قد منحت منتصف الشهر ذاته كونسورتيوم يضم شركتي إيني الإيطالية و(بي.تي.تي.إي.بي) التايلاندية عقد "استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز لمنطقتين بحريتين في أبوظبي"، وذلك عقب جولة مزايدة تنافسية بين عدد من شركات الطاقة العالمية.

وفي نهاية العام الماضي، أعلنت شركة أو أم في النمساوية- المتكاملة للنفط- عن توقيعها اتفاق امتياز مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" للحصول على 5% في حقول غشا البحرية للغاز والمكثفات.