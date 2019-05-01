شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للمرطبات: تخفيض الغرامات الضريبية لـ 8.8 مليون درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دبي للمرطبات أن لجنة تسوية المنازعات الضريبية في دبي قامت يوم 15 أبريل الماضي بإصدار قرارها بشأن الاعتراضين المقدمين من قبلها على التقييم الضريبي والغرامات الضريبية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب.

وأكدت الشركة في بيان على سوق دبي المالي، أن اللجنة قررت رد الاعتراض المقدم بشأن التقييم الضريبي، بينما اعترضت على الغرامات الضريبية وبإعادة احتساب الغرامات الضريبية لتصبح بقيمة 8.88 مليون درهم وألزمت بإعادة مبلغ 11.9 مليون درهم إلى الشركة.

وعلى صعيد الشركة وأدائها التشغيلي، كشفت في مارس الماضي عن بدء العمل في إنشاء محطة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، في مجمع دبي للاستثمار 2 وهو ما سيسهم في خفض إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 4 ملايين كيلو غرام سنويًا.